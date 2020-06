Hintergründe unklar : Mann bei Anti-Rassismus-Demonstration in Kentucky erschossen

Mann bei Anti-Rassismus-Demonstration in Kentucky erschossen

Anti-Rassismus-Protest in Minneapolis, Minnesota. Foto: AFP/Brandon Bell

Washington In Louisville wird seit Wochen gegen den Tod der Afroamerikanerin Breonna Taylor bei einem Polizeieinsatz protestiert: Nun ist bei einer solchen Demonstration gegen Rassismus ein Mann erschossen worden. Wie viele Schützen es gab, war zunächst unklar.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Samstagabend (Ortszeit) im Jefferson Square Park im Zentrum der Stadt Louisville. Menschen hätten noch versucht, erste Hilfe bei dem angeschossenen Mann zu leisten, der jedoch noch am Tatort verstorben sei. Kurz darauf sei ein weiterer Mensch in unmittelbarer Nähe angeschossen worden.