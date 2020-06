Rettungspaket in Milliardenhöhe : US-Regierung schickt Corona-Schecks an mehr als eine Million Tote

US-Regierung schickt Corona-Schecks an mehr als eine Million Tote

Rettungspaket in Milliardenhöhe

Donald Trump winkt am Eingang der Air Force One vor seinem Flug nach Wisconsin. Foto: dpa/Evan Vucci

Washington Die 1200-Dollar-Schecks der US-Regierung halfen zahllosen Menschen in der Coronavirus-Krise - wurden irrtümlich aber auch an mehr als eine Million Tote verschickt. Die Schecks waren im März im Zuge des größten Rettungspakets der US-Geschichte beschlossen worden.

Wie der US-Rechnungshof in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht schreibt, gingen bis Ende April fast 1,1 Millionen Zahlungen mit einem Gesamtwert von knapp 1,4 Milliarden Dollar (rund 1,2 Milliarden Euro) an Verstorbene.