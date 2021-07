Jovenel Moïse : Haitis Präsident von Unbekannten erschossen

Port-au-Prince Haitis Präsident Jovenel Moïse ist in seinem Haus von mehreren Angreifern getötet worden. Das teilte der scheidende Regierungschef Claude Joseph mit. Demnach wurde bei dem Angriff auch die Frau des Präsidenten verletzt.

Der haitianische Präsident Jovenel Moïse ist bei einem Anschlag getötet worden. Der Interims-Ministerpräsident Claude Joseph erklärte, eine Gruppe unbekannter Angreifer sei in der Nacht zum Mittwoch in die Privatresidenz des Präsidenten in der Hauptstadt Port-au-Prince eingedrungen und habe Moïse erschossen. Seine Ehefrau Martine Moïse sei in ein Krankenhaus gebracht worden.