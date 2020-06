Rede von Martin-Luther-King-Tochter : Trauerfeier für Rayshard Brooks nach Tod durch Polizeischüsse

Atlanta Erneut nimmt die schwarze Gemeinde in den USA Abschied von einem bei einem Polizeieinsatz ums Leben gekommenen Mann. Der Tod von Rayshard Brooks vor zwei Wochen hatte die Proteste gegen Polizeigewalt verstärkt.

In der ehemaligen Kirche von Martin Luther King Jr. in Atlanta haben Dutzende Menschen Abschied von einem Schwarzen genommen, der durch zwei Schüsse eines weißen Polizisten getötet wurde. Die Trauerfeier für Rayshard Brooks wurde am Dienstag von Kings Tochter, Bernice King, in der Ebenezer Baptist Church gehalten. „Wir sind hier, weil Einzelpersonen sich weiter hinter Dienstmarken und Ausbildungen und Regeln und Prozedere verstecken, statt die Menschlichkeit von anderen und insbesondere die Leben von Schwarzen zu sehen.“ Brooks sei im „schwarzen Mekka“ Atlanta gestorben, einer Stadt, die eigentlich „zu beschäftigt für Hass“ sein sollte.