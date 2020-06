Trumps Vorschlag sei ungenügend : US-Demokraten blockieren Gesetzentwurf für Polizeireform

Washington Ein Gesetzentwurf der Republikaner für eine Polizeireform nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd bekam im Senat keine Stimmen der Demokraten. Sie zweifeln die Wirksamkeit der Vorschläge an.

Die Demokraten haben im Repräsentantenhaus, in dem sie die Mehrheit stellen, einen eigenen Gesetzentwurf eingebracht, über den am Donnerstag abgestimmt werden soll. Derzeit erscheint höchst ungewiss, ob sich die beiden Parteien - und damit die beiden Kongresskammern - letztlich auf einen Text werden verständigen können.

Der Druck der Öffentlichkeit ist groß: In den USA protestieren Demonstranten seit Wochen gegen Polizeigewalt und fordern tiefgreifende Veränderungen bei den Sicherheitskräften. Auslöser war Floyds Tod bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis Ende Mai. Ein weißer Polizist hatte dem am Boden liegenden Schwarzen bei dessen Festnahme fast neun Minuten lang das Knie in den Nacken gedrückt.