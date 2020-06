Präsidentschaftswahl in Polen : Duda kämpft um seine Wiederwahl - gute Chancen für Herausforderer Trzaskowski

Präsidentschaftswahl in Polen

Ein Mitglied eines Wahlausschusses in einem Wahllokal in Warschau. Foto: dpa/Petr David Josek

Warschau Die Präsidentschaftswahl in Polen war wegen der Corona-Pandemie verschoben worden - nun hat sie begonnen. Der konservative Amtsinhaber Andrzej Duda muss um seine Wiederwahl fürchten.

Zwar sehen Umfragen konservative Amtsinhaber Andrzej Duda, den 48-jährigen Juristen, in der ersten Runde am Sonntag vorne, in der Stichwahl könnte er jedoch gegen seinen Herausforderer Rafal Trzaskowski verlieren. Die Wahllokale sind bis 21 Uhr geöffnet, erste Prognosen werden nach deren Schließung erwartet.