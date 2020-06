Emine Erdogan und ihre Shopping-Gewohnheiten : Die Türken rätseln über die Handtasche ihrer First Lady

Die Türken rätseln über die Handtasche ihrer First Lady

Recep Tayyip und Emine Erdogan im Juni 2019 in Japan. Foto: picture alliance / AA/Turkish Presidency / Murat Cetin

Istanbul Trägt Emine Erdogan eine Handtasche für 45.000 Euro? So berichten es türkische Medien. Darüber öffentlich zu sprechen, ist allerdings gefährlich – es droht ein Prozess. Denn der türkische Präsident hält viel auf seine Selbstdarstellung als einfacher Mann des Volkes.

Dass Emine Erdogan, die Frau des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, eine Vorliebe für teure Handtaschen und andere Luxus-Accessoires hat, ist bekannt. Reden sollen die Türken aber nicht darüber – sonst landen sie vor Gericht. Der Journalist Ender Imrek bekommt das derzeit zu spüren. Er musste sich diese Woche in Istanbul vor Gericht verantworten, weil er in der Tageszeitung „Evrensel“ eine teure Handtasche der First Lady thematisiert hatte. Der Staatsanwalt wirft Imrek vor, die Präsidentengattin beleidigt zu haben. Diese Straftat habe sich der Staatsanwalt ausgedacht, konterte Imrek vor Gericht.