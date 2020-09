Kreml-Kretiker : Nawalny hat ersten Blog-Eintrag nach seiner Vergiftung veröffentlicht

Moskau In seinem ersten Blogbeitrag nach seiner Vergiftung schreibt Alexej Nawalny, dass Spuren des Giftstoffes Nowitschok in und auf seinem Körper nachgewiesen worden seien. Von den russischen Behörden forderte der Kreml-Kritiker die Rückgabe seiner Kleidung - sie seien wichtige Beweisstücke.

„Zwei unabhängige Labore in Frankreich und Schweden und ein Speziallabor der Bundeswehr haben Spuren von Nowitschok in und auf meinem Körper bestätigt“, schrieb Nawalny in seinem ersten Blog-Eintrag seit seiner Vergiftung vor einem Monat.