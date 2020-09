Erneut Proteste und Festnahmen in Belarus : Lukaschenko zieht die „rote Linie“ enger

Demonstranten mit den alten belarussischen Nationalflaggen am Sonntag in Minsk. Foto: AFP/-

Minsk Die Demonstrationen in Belarus reißen nicht ab. Der Staatschef lässt Polizei und Armee erneut rabiat gegen friedlich Protestierende vorgehen. Beobachter sehen allerdings erste Anzeichen, dass sich auch Teile der Opposition radikalisieren.

Etwas war dann doch anders an diesem sechsten großen Protestwochenende in Belarus. Vor allem in der Hauptstadt Minsk waren die zentralen Plätze weiträumiger abgesperrt und die Stacheldrahtrollen höher geschichtet. Die schwer bewaffneten Polizisten der Sondereinheit Omon gingen auch deutlich schneller und brutaler gegen die Menschen vor, die sich zu einem „Marsch der Gerechtigkeit“ zusammenzuschließen versuchten. Auf Videos, die über den Dienst Telegram Verbreitung fanden, war immer wieder zu sehen, wie Polizeitransporter heranrasten, maskierte Männer heraussprangen und selbst kleinere Gruppen auseinandertrieben.

Im Laufe des Nachmittags gelang es den Protestierenden dennoch, sich in Minsk, aber auch in anderen Städten zu versammeln. Die meisten Schätzungen gingen von mehreren Zehntausend allein in der Hauptstadt aus. Auf Schildern und in Sprechchören forderten sie, wie schon in den Wochen zuvor, einen Rücktritt Lukaschenkos, Neuwahlen und die Freilassung aller politischen Gefangenen. Doch viele Parolen kreisten auch um die Themen Gewalt und Gerechtigkeit. „Wir sind friedlich“, hieß es, aber auch: „Blut lässt sich nicht abwaschen“ oder: „Lukaschenko in den Knast!“