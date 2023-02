Tod durch Behörden bestätigt Fünf Palästinenser bei Razzia nahe Israel getötet

Bereits am Samstag hatten Soldaten auf der Suche nach den Verdächtigen Häuser im Lager Akbat Dschabr umstellt. Es kam zu einem Schusswechsel, sechs Palästinenser wurden verletzt. Seit den Schüssen in der nahe gelegenen Siedlung im vergangenen Monat blockierte hat das israelische Militär mehrere Straßen nach Jericho, was zu Engpässen an den Kontrollpunkten führte. Das israelische Militär erklärte, ein Palästinenser habe in einem Restaurant in einer Siedlung nahe Jericho einen Schuss abgegeben und sei geflohen. Niemand wurde verletzt. Nach Angaben des Militärs hatten sich mehrere Palästinenser nach dem Zwischenfall mit Hilfe von Familienangehörigen in ihren Häusern verschanzt.