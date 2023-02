Israelisch-palästinensischer Konflikt UN-Kommissar für Menschenrechte besorgt über Entwicklung in Nahost

Der Nahe Osten ist in einer der blutigsten Phasen des israelisch-palästinensischen Konfliktes seit Jahren. Bei einem israelischen Militäreinsatz am 26. Januar in einem palästinensischen Flüchtlingslager wurden zehn Palästinenser getötet, am Tag darauf erschoss ein Palästinenser vor einer Synagoge in Ostjerusalem sieben Menschen.