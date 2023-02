Übergangsritual in mehr als 30 Ländern Täglich werden 8.000 Mädchen an den Genitalien verstümmelt

Genitalverstümmelung gilt in mehr als 30 Ländern als Übergangsritual vom Mädchen zur Frau. Die gefährliche Praxis, die oftmals ohne hygienische Vorsichtsmaßnahmen und mit improvisierten Geräten vorgenommen wird, hat in vielen Fallen schwerwiegende gesundheitliche und psychische Folgen. Verbreitet ist der Eingriff, in unterschiedlichem Ausmaß, in Ägypten, Sudan, 26 Ländern in West- und Ostafrika, sowie in Irak, Jemen, Indonesien und Malaysia.