41 Migranten an Bord : Italienisches Rettungsschiff „Alex“ legt in Lampedusa an

Italienisches Rettungsschiff „Alex“ legt in Lampedusa an

Lampedusa Das italienische Segelschiff „Alex“ hat ungeachtet eines Verbots von Innenminister Matteo Salvini im Hafen von Lampesuda angelegt. Das Manöver am Samstag glich dem des Schiffes „Sea-Watch 3“ eine Woche zuvor, verlief allerdings ohne Zwischenfälle.

Fernsehbilder zeigten, wie Migranten an Bord der „Alex“ Beifall klatschten. Sie machten keine Anstalten auszusteigen. Salvini hatte der „Alex“ per Dekret verboten, in einem italienischen Hafen anzulegen und hat versichert, die Migranten kämen nicht nach Italien. Die Betreiberorganisation Mediterranea Saving Humans erklärte dagegen, Salvini könne einem italienischen Schiff nicht verbieten, Italien anzulaufen. Salvinis Dekret sei auch deswegen illegitim, weil die „Alex“ aus Seenot Gerettete an Bord habe. Der Gesundheitszustand der Menschen verschlechtere sich rapide. Unter ihnen befänden vier Kinder und elf Frauen, von denen drei schwanger seien. Wegen der Bedingungen an Bord könne das vor Lampedusa liegende Schiff nicht bis Malta weiterfahren.