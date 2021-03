Italien setzt Rettungsschiff fest : "Sea-Watch 3" darf nicht in See stechen

"Sea-Watch 3" darf nicht in See stechen

Rom Das deutsche Rettungsschiff "Sea-Watch 3" ist von den Behörden im sizilianischen Hafen Augusta wegen technischer Probleme festgesetzt worden. Der Betreiberverein Sea-Watch mit Sitz in Berlin spricht von einer "politisch motivierten" Kontrolle.

Unterdessen wartet das unter norwegischer Flagge fahrende Schiff "Ocean Viking" mit 116 Migranten auf die Zuweisung eines sicheren Hafens. Fünf Personen seien positiv auf Covid-19 getestet worden und befänden sich in Isolation, teilte der Betreiberverein SOS Mediterranee am Montag mit. An Bord gälten strenge Schutzmaßnahmen; alle Geretteten müssten dringend an Land. Schon Sonntag erklärte die Organisation, das Wetter verschlechtere sich stark und setze vielen der Migranten zu. Zehn Schiffbrüchige sind seit Donnerstag an Bord, 106 weitere wurden am Samstag geborgen. Derzeit befindet sich die "Ocean Viking" östlich von Malta und hält Kurs auf Sizilien.