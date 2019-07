Italien stellt sich erneut quer : Seehofer will Migranten von zwei Rettungsschiffen aufnehmen

Lampedusa Die Bundesregierung zeigt sich offen für die Aufnahme von Migranten von zwei Rettungsbooten im Mittelmeer. Das deutsche Schiff „Alan Kurdi“ mit 65 Migranten an Bord sowie das Rettungsschiff "Alex" mit 54 Passagieren liegen derzeit vor Lampedusa.

"Auch im Fall der 'Alan Kurdi' und der 'Alex' sind wir im Rahmen einer europäisch-solidarischen Lösung bereit, einen Teil der aus Seenot Geretteten aufzunehmen", erklärte Innenminister Horst Seehofer am Samstag über den Kurznachrichtendienst Twitter. Dies habe er am Freitag der Europäischen Kommission mitgeteilt und um Koordinierung gebeten.

Wie in allen bisherigen Seenotrettungsfällen setzt sich die Bundesregierung auch in dem aktuellen Fall der Schiffe #AlanKurdi & #Alex für eine rasche Lösung in gemeinsamer europäischer Verantwortung und Solidarität für die aus #Seenot geretteten Personen ein. BM Horst #Seehofer : pic.twitter.com/FUAe3SETZ4

Das Rettungsschiff "Alan Kurdi" befindet sich derzeit vor der italienischen Insel Lampedusa in internationalen Gewässern, wie die dafür zuständige in Regensburg ansässige Hilfsorganisation Sea Eye mitteilte. Das Schiff habe 65 Menschen an Bord, die vor Libyen von einem Schlauchboot aus aufgenommen worden seien. Der Hafen von Lampedusa sei "zu". Ein entsprechendes Dekret von Italiens Innenminister Matteo Salvini sei der Besatzung des Schiffes überbracht worden. "Wir brauchen dringend einen sicheren Hafen", erklärte Sea Eye. In Deutschland gebe es über 70 aufnahmebereite Städte.