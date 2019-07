Schlappe für Trump : Volkszählung in USA wird ohne Frage nach Staatsangehörigkeit durchgeführt

Washington Die Regierung von Präsident Donald Trump hat im Streit um Angaben zur Staatsangehörigkeit in der US-Volkszählung 2020 einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Bögen sind ohne die Frage nach der Nationalität in den Druck gegangen.

Der Streit um die Nationalitätsfrage in der Volkszählung 2020 zog sich über Monate hin. Kritiker einer solchen Frage befürchteten, dass sie illegal im Land lebende Migranten von einer Teilnahme am Zensus abhalten könnte. Die Folge seien unvollständige Daten, was sich auf die von der Bevölkerungszahl in den US-Staaten abhängige Verteilung von Bundesmitteln in Höhe von rund 675 Milliarden Dollar auswirken könne. Eine verzerrte Statistik können zudem Einfluss auf die Zahl der Kongressbezirke haben, die jedem US-Staat zugewiesen werden. Vor allem Bürgermeister und Gouverneure der Demokraten waren gegen die Frage, weil sie in erster Linie Bewohner hispanischer Herkunft abschrecke. Diese unterstützen in der Regel die Demokraten.