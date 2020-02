Adressen und Telefonnummern : Wähler-App macht Daten von Millionen Nutzern in Israel öffentlich

Wähler-App macht Daten von Millionen Nutzern in Israel öffentlich

Tel Aviv Durch eine Wähler-App sind in Israel laut einem Medienbericht persönliche Informationen aller rund 6,5 Millionen Wahlberechtigten im Internet öffentlich zugänglich gewesen.

Die Daten seien durch die Likud-Partei des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu vor der Parlamentswahl am 2. März in der App hochgeladen worden, schrieb die linksliberale Zeitung „Haaretz“. Der Likud bestätigte am Dienstag, dass es ein Sicherheitsproblem gegeben habe.