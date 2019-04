Parlamentswahl : Israel wählt rechts, religiös und Netanjahu

Jerusalem Trotz aller Probleme mit der Justiz geht Benjamin Netanjahu erneut als Sieger aus der Parlamentswahl in Israel hervor. Seine rechten und religiösen Koalitionspartner wollen ihm zu einer fünften Amtszeit verhelfen.

Von einem „historischen Tag“ sprach Gantz nach Veröffentlichung der Wahltagsumfragen, die Blau-Weiß unmittelbar nach Schließung der Wahllokale zunächst einen kleinen Vorteil vor dem Likud gaben. „Wir sind die Gewinner“, stellte er fest und versprach, sich nun schnellstmöglich der Regierungsbildung zu widmen. Der frühere Generalstabschef, der erst im Dezember mit einer neuen Partei in die Politik zog, kann mit seinem Blitzstart von 0 auf 35 Mandate einen beachtlichen Senkrechtstart verbuchen. Enttäuschend dennoch ist für ihn, dass die Wahl ohne Vorsprung von Blau-Weiß vor dem Likud ausging, wie es Umfragen über Wochen signalisiert hatten. Noch in der Nacht nahm Gantz Kontakt zu der orthodoxen Partei Schass auf, um die Möglichkeiten eines Zusammengehens zu prüfen. Er bekam eine glatte Absage. Mit der Partei Blau-Weiß, die ein strikt weltliches Programm verfolg – Wehrdienst für alle, öffentlicher Verkehr am Sabbat gleiche Rechte für Lesbische, Schwule, Bisexuelle und Transgender – finden die frommen Politiker keinen gemeinsamen Weg.

Ungewiss bleibt, ob Netanjahu noch einmal für ganze vier Jahre das Land regieren wird. Oberstaatsanwalt Avichai Mandelblit empfahl in drei Fällen wegen Bestechlichkeit, Betrugs und Untreue Anklagen gegen den Regierungschef. Zuvor muss es jedoch eine Anhörung geben. Dann, so kündigte Netanjahu an, werden sich „die Vorwürfe in Luft auflösen“. Drei Monate bleiben ihm und seinen Anwälten, um sich anhand des polizeilichen Untersuchungsmaterials auf die Mitte Juli zu erwartenden Anhörungen vorzubereiten. Der einzige Weg, um seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, wäre eine Gesetzreform. Ein Entwurf für das sogenannte französische Gesetz liegt bereits vor. Es würde dem Regierungschef Immunität verschaffen. Nach gültigem Recht ist nur der Staatspräsident vor einem Verfahren gefeit.