„Wie lange soll diese Farce noch andauern?“ : „Reporter ohne Grenzen“ fordert Freispruch von Yücel und Tolu

Berlin Vor der Fortsetzung der Prozesse gegen Deniz Yücel und Mesale Tolu in der Türkei hat die Organisation „Reporter ohne Grenzen“ erneut den Freispruch beider Journalisten gefordert.

„Auch rund zwei Jahre nach ihrer Freilassung bleiben Deniz Yücel und Mesale Tolu in den Augen der türkischen Justiz Kriminelle, obwohl sie nur ihre Arbeit gemacht haben“, sagte Geschäftsführer Christian Mihr am Dienstag in Berlin. „Wie lange soll diese Farce noch andauern?“ Die nächste Gerichtsverhandlung im Prozess gegen den deutsch-türkischen Journalisten Yücel ist für Donnerstag angesetzt, das Verfahren gegen die aus Ulm stammende Tolu soll am 25. Februar in Istanbul weitergehen.