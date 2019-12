Für vorgezogene Parlamentswahl : Israels Ministerpräsident Netanjahu siegt bei Wahl um Likud-Vorsitz

Jerusalem Im Rennen um den Likud-Vorsitz setzt sich Benjamin Netanjahu erwartungsgemäß durch. Er verspricht seiner Partei einen großen Sieg bei der Parlamentswahl im März. Experten zweifeln daran.

Das Rennen um den Vorsitz der rechtskonservativen Likud-Partei hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu für sich entschieden. Auf ihn entfielen 41 792 oder 72 Prozent der Stimmen, sein Herausforderer Gideon Saar kam auf 15 885 der Stimmen oder 28 Prozent, wie die Partei am frühen Freitagmorgen bekanntgab. Damit zieht Netanjahu erneut als Spitzenkandidat von Likud in die Parlamentswahl im kommenden März - der dritten Abstimmung binnen einem Jahr.

Erstmals seit mehr als zehn Jahren hatte er sich bei der Wahl um den Parteivorsitz einem Herausforderer stellen müssen. Saar, ein Parlamentsabgeordneter, argumentierte, er sei besser in der Lage, nach der Wahl im kommenden Jahr eine Regierung zu bilden. Dem von Korruptionsvorwürfen bedrängten Netanjahu war das nach den beiden Wahlen in diesem Jahr nicht gelungen.

Netanjahu stellte wiederum Saar als unerfahren dar und sich selbst als Sicherheitsexperte, Meister in der internationalen Diplomatie und Beschützer vor den Feinden Israels. Bei einem Wahlkampfauftritt in der südisraelischen Stadt Aschkelon am Vorabend der parteiinternen Abstimmung musste Netanjahu indes wegen eines Raketenangriffs aus dem Gazastreifen von der Bühne geholt werden.