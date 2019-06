US-Präsident droht Einwanderern : Trump will Millionen „illegale Ausländer“ abschieben

Trump will Millionen „illegale Ausländer“ abschieben

Washington Erneut lässt der US-Präsident seinen verbalen Attacken gegen Immigranten freien Lauf. Donald Trump hat Abschiebungen von „Millionen illegalen Ausländern“ durch die US-Einwanderungs- und Zollbehörde ICE ab der kommenden Woche angekündigt.

„Sie werden so schnell entfernt werden, wie sie kommen“, erklärte Trump am Montagabend auf Twitter. Beobachter rechnen damit, dass diese Ankündigung die Auseinandersetzung um die Einwanderung in den USA weiter verschärft.