Friedensforscher warnen : Atommächte modernisieren Nuklearwaffenarsenale

Stockholm Insgesamt hat es im Januar 2019 weltweit 13.865 Atomwaffen gegeben, 90 Prozent davon waren im Besitz der USA und Russland. Zwar sollen laut der Friedensforscher die Nuklearwaffenarsenale schrumpfen, sie werden aber stetig moderner.

Indien, Pakistan und auch China hätten ihre Arsenale in den vergangenen Jahren schrittweise ausgebaut, so Kile. Lediglich Atomsprengköpfe der USA, Russlands, Großbritanniens und Frankreichs gelten teilweise als sofort einsatzbereit.

Einen ähnlichen Trend könne man in Russland beobachten. Eine atomwaffenfreie Welt sei somit weiter nicht in Sicht, warnte Kile.

Der Meinungsaustausch in Schweden soll nun Anfang 2020 in Berlin in die nächste Runde gehen, nachdem die Stockholmer Konferenz in ihrer Abschlusserklärung klargemacht hatte: „Unser gemeinsames Ziel ist eine Welt ohne Atomwaffen.“