Modell TF-X bei Luftfahrtmesse in Le Bourget vorgestellt : Türkei will "bestes Jagdflugzeug in Europa" bauen

Türkei will "bestes Jagdflugzeug in Europa" bauen

Le Bourget TF-X soll es heißen und das Jagdflugzeug kommt mit dem Anspruch, das beste in Europa zu sein. Das zumindest hat Turkish Aerospace, der staatliche Luftfahrtkonzern der Türkei, versprochen. Ein Modell wurde am Montag auf der Luftfahrtmesse vorgestellt.

Nach der Drohung der USA zum Ausschluss aus der Produktion der F-35-Kampfflugzeuge hat die Türkei Pläne für einen eigenen Kampfjet vorgestellt. Bei der Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris wurde am Montag ein Modell des türkischen TF-X-Kampfflugzeugs in Originalgröße präsentiert. Der Chef des staatlichen Luftfahrtkonzerns Turkish Aerospace, Temel Koti, erklärte, sein Unternehmen habe der Türkei versprochen, "das beste Jagdflugzeug in Europa zu bauen".