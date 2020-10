Nach Corona-Infektion : Trump laut Arzt 24 Stunden ohne Symptome

Washington Bei US-Präsident Donald Trump sind laut seinem Arzt Sean Conley von Dienstag auf Mittwoch 24 Stunden lang keine Coronavirus-Symptome festgestellt werden. Trump hatte sich zwei Tage in Folge nicht in der Öffentlichkeit gezeigt.

„Ich fühle mich großartig!“, habe Trump ihm gesagt. Sein Sauerstoffsättigungsgrad und seine Atemfrequenz seien normal, teilte Conley am Mittwoch mit. Trump, bei dem in der vergangenen Woche eine Corona-Infektion diagnostiziert worden war, zeigte sich einen zweiten Tag in Folge nicht in der Öffentlichkeit.