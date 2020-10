Wegen Corona-Fall : Handball-Derby in Opladen droht der Ausfall

Leichlingen Nach einem positiven Corona-Test in den Reihen des Leichlinger TV steht das für Freitagabend angesetzte Derby der Drittliga-Handballer beim TuS 82 Opladen vor der Absage. Mehrere Spieler des LTV weisen Symptome auf.

Das Drittliga-Derby des TuS 82 Opladen gegen die Handballer des Leichlinger TV muss coronabedingt aller Voraussicht nach verschoben werden. Wie der LTV und Staffelleiter Andreas Tiemann übereinstimmend mitteilten, gibt es in Reihen der Leichlinger eine bestätigte Infektion mit Covid-19. Weitere Beteiligte weisen demnach entsprechende Symptome auf und werden auf das Virus getestet. Alle Kontaktpersonen begaben sich in Quarantäne.

„Es deutet alles darauf hin, dass der LTV nicht spielfähig ist“, bestätigte Tiemann. Der Deutsche Handballbund (DHB) sagt Partien bereits ab, wenn mindestens sechs Beteiligte in Quarantäne sind. Eigentlich war das Spiel für Freitagabend in der Opladener Bielerthalle angesetzt.

Der TuS 82 Opladen wartet nach seinem Aufstieg damit weiter auf sein erstes Spiel. Schon die Begegnung mit dem Longericher SC am vergangenen Freitag musste kurzfristig abgesagt werden, weil die Hallenbeleuchtung in Köln nicht funktionierte. Auch der LTV konnte bislang nicht vor eigenem Publikum spielen. Die Leichlinger Halle am Hammer musste am vergangenen Wochenende kurzfristig unter anderem wegen Defekten an der Tribüne gesperrt werden. Dafür trat die Mannschaft von Trainer Lars Hepp auswärts bei der HSG Bieberau/Modau an und gewann überraschend mit 29:28.