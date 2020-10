Via Twitter : Trump erklärt Verhandlungen über neues Corona-Hilfspaket für gescheitert

Via Twitter

Donald Trump erklärte via Twitter, dass die Verhandlungen über ein neues Corona-Hilfspaket gescheitert sind. Foto: dpa/Alex Brandon

Washington US-Präsident Donald Trump hat Verhandlungen für ein neues Corona-Hilfspaket für gescheitert erklärt. Die Gespräche werden bis zur Präsidentschaftswahl am 3. November eingestellt.

US-Präsident Donald Trump hat die Verhandlungen mit den oppositionellen Demokraten für ein neues Corona-Hilfspaket vorerst für gescheitert erklärt. Trump schrieb am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter, er habe seine Unterhändler angewiesen, die Gespräche bis zur Präsidentschaftswahl am 3. November einzustellen. "Unmittelbar nachdem ich gewonnen habe, werden wir ein großes Konjunkturpaket verabschieden, das sich auf hart arbeitende Amerikaner und kleine Geschäfte konzentriert."

In einer ersten Reaktion reagierte die Wirtschaft verschreckt, an den US-Börsen kam es zu Kursverlusten. Trump warf der Präsidentin des Repräsentantenhauses, der Demokratin Nancy Pelosi, vor, nicht in guter Absicht über die Hilfen verhandelt zu haben.