US-Vize-Präsidentschaftskandidaten : Mike Pence gegen Kamala Harris – So sehen Sie das TV-Duell live

Ein Banner an der Kingsbury-Halle in Salt Lake City kündigt die bevorstehende TV-Debatte zwischen Kamala Harris und Mike Pence an. Foto: AP/Patrick Semansky

Washington Das TV-Duell der US-Vize-Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Mike Pence steht kurz bevor. Hier erfahren Sie, wo Sie die Debatte im Fernseher live verfolgen können und welche Themen sowie Besonderheiten es dabei gibt.

Wer tritt bei dem TV-Duell gegeneinander an?

Die US-Vize-Präsidentschaftskandidaten, die Demokratin Kamala Harris und der Republikaner Mike Pence, treten am Mittwoch in der Kingsbury-Halle an der University of Utah in Salt Lake City gegeneinander an. Der Auftritt der zwei Politiker ist für 90 Minuten angesetzt.