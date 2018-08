Donald Trump lässt im Handelsstreit mit Türkei Strafzölle auf Stahl und Aluminium verdoppeln

Trump greift angeschlagene Türkei an

Berlin Die türkische Lira ist am Freitag abgestürzt. Ein Grund sind die Auseinandersetzungen zwischen der Türkei und den USA. US-Präsident Trump heizt die Krise um den Verfall der türkischen Währung nun weiter an.

Trump teilte am Freitag auf Twitter mit: „Ich habe gerade eine Verdoppelung der Zölle auf Stahl und Aluminium hinsichtlich der Türkei bewilligt.“ Die Zölle auf Aluminium würden nun auf 20 Prozent und die für Stahl auf 50 Prozent angehoben.

Die USA fordern die Freilassung des in der Türkei festgehaltenen US-Pastors Andrew Brunson und weiterer amerikanischer Staatsbürger. Die USA hatten deswegen in der vergangenen Woche Sanktionen gegen den türkischen Innenminister Süleyman Soylu sowie gegen Justizminister Abdülhamit Gül verhängt. Damit werden mögliche Vermögen der Minister in den USA eingefroren. Zudem dürfen US-Bürger keine Geschäfte mit ihnen machen.