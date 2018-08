US-Sanktionen wegen Atompolitik: Irans Ex-Präsident Ahmadinedschad fordert Ruhanis Rücktritt

Teheran Der frühere iranische Präsident hat seinen Nachfolger aufgefordert, sein Amt niederzulegen. Die USA haben das islamische Land sanktioniert, außerdem droht eine Wirtschaftskrise.

Der ehemalige iranische Präsident Mahmud Ahmadinedschad hat den Rücktritt seines Nachfolgers Hassan Ruhani gefordert. „Herr Ruhani, Sie sind vom Volk nicht mehr anerkannt, als Präsident will Sie keiner mehr“, sagte der 61-Jährige am Donnerstag in einer Videobotschaft auf seiner Instagram-Seite. Das Land sei pleite und Ruhani dafür verantwortlich. „Sowohl fürs Land als auch für Sie selbst wäre es besser, nicht mehr zu bleiben.“