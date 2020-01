Debatte in Mexiko : Bürgerwehren und Drogenbanden rekrutieren Kinder

Mexiko-Stadt Ein Foto einer minderjährigen Bürgerwehr führt in Mexiko zu einer heftigen Debatte. Präsident López Obrador räumt die Misstände ein - und macht den Erfolg sozialer Programme für die Rekrutierung von Kindern verantwortlich.

Mexiko-Stadt (AP) - Bürgerwehren und kriminelle Banden in Mexiko setzen verstärkt Kinder für bewaffnete Konfrontationen ein. Präsident Andrés Manuel López räumte die Missstände am Donnerstag ein. Auch Drogenkartelle rekrutierten Kinder, erklärte er. Um das Problem an der Wurzel zu packen, müsse die Zerrüttung von Familien gestoppt, „Werte und materielles Wohlergehen gefestigt und jungen Leuten Aufmerksamkeit geschenkt werden“. So könne deren Rekrutierung vermieden werden.