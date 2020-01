Für die Sicherheit der USA : Trump will US-Einreiseverbot auf zusätzliche Staaten ausweiten

Davos Auf dem Weltwirtschaftsforum teilte Donald Trump mit, er wolle das Einreiseverbot auf weitere Länder ausweiten. Damit wolle er die Sicherheit der USA gewährleisten.

US-Präsident Donald Trump will das vielfach kritisierte Einreiseverbot für Personen aus bestimmten Ländern ausweiten. „Ein paar“ weitere Staaten sollten auf die Liste jener Länder genommen werden, deren Bürger nicht ohne weiteres in die USA kommen dürfen, sagte Trump am Mittwoch beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Konkret geht es um die sieben Staaten Weißrussland, Eritrea, Kirgistan, Myanmar, Nigeria, Sudan und Tansania, wie die Nachrichtenagentur AP später aus US-Regierungskreisen erfuhr. Das Heimatschutzministerium informierte die Länder den Angaben nach vorab über die Pläne. Wenn sie guten Willen bewiesen, könnten sie wieder von der Liste gestrichen werden.