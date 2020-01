Neues Gesetz : Großbritannien gewährt verwaisten Eltern 14 Tage Trauerurlaub

London In Großbritannien ist ein neues Gesetz verabschiedet worden. Es erlaubt Eltern, nach dem Tod eines Kindes für zwei Wochen Trauerurlaub zu nehmen.

Eltern, die um ein Kind trauern, haben in Großbritannien künftig Anspruch auf zwei Wochen bezahlten Urlaub. Man sei "stolz" auf diese weltweit einmalig großzügige Regelung der britischen Regierung, erklärte Ministerin Andrea Leadsom am Donnerstag. Man wolle Eltern die Möglichkeit geben, mit den vielfältigen Herausforderungen besser umzugehen, die der Verlust des eigenen Kindes bedeute: von der eigenen Trauer über die Trauer von Geschwistern und der gesamten Familie bis hin zur Regelung aller bürokratischen Angelegenheiten, so die konservative Politikerin.