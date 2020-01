Wichtige Vorentscheidung im UN-Gerichtsverfahren : Myanmar muss Rohingya vor Völkermord schützen

Den Haag Vor gut drei Jahren flohen Tausende Angehörige der Volksgruppe der Rohingya vor der Militärgewalt aus Myanmar. Nun urteilte der Internationale Gerichtshof, dass das asiatische Land zum Schutz der muslimischen Minderheit verpflichtet sei.

Im Völkermord-Verfahren gegen Myanmar hat der Internationale Gerichtshof das asiatische Land zu Sofortmaßnahmen zum Schutz der Rohingya verpflichtet. Damit gab das höchste UN-Gericht am Donnerstag in Den Haag einer Klage Gambias statt. Myanmar müsse alles tun, um einen Völkermord an der muslimischen Minderheit zu verhindern.

Kurz vor der wichtigen Vorentscheidung am Internationalen Gerichtshof in Den Haag hat Regierungschefin von Myanmar, Aung San Suu Kyi, die Möglichkeit eingeräumt, dass Soldaten ihres Landes Kriegsverbrechen gegen die muslimische Rohingya-Minderheit begangen haben könnten. Das geht aus einem Text hervor, den die Friedensnobelpreisträgerin am Donnerstag in der „Financial Times“ veröffentlichte.