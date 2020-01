Trotz scharfer Kritik : Polens Parlament billigt Gesetz zur Richter-Disziplinierung

Richter und Rechtsanwälte aus ganz Europa, viele von ihnen in ihren Richterroben gekleidet, marschieren schweigend durch Warschau. Tausende Richter, Juristen und andere Bürger aus rund 20 Staaten Europas und auch aus Deutschland hatten am 11. Januar gegen die Gesetzespläne der polnischen Regierung protestiert. Foto: dpa/Czarek Sokolowski

Warschau Der von der EU kritisierte Umbau des polnischen Justizwesens geht weiter: Am Donnerstag verabschiedete das Parlament ein umstrittenes Gesetz zur Disziplinierung von Richtern.

Das polnische Parlament hat ein umstrittenes Gesetz zur Disziplinierung von Richtern verabschiedet. Bei der Entscheidung am Donnerstag überstimmte die nationalkonservative Regierungspartei PiS mit ihrer Mehrheit im Sejm, der ersten Kammer des Parlaments, ein Votum des Senats. Diese zweite Kammer des Parlaments, die von der Opposition dominiert wird, hatte den Gesetzentwurf der PiS zunächst abgelehnt.

Die Novelle war bei der EU-Kommission und Verfassungsexperten des Europarats auf ein negatives Echo gestoßen. Nun soll das Gesetz Präsident Andrzej Duda vorgelegt werden. Dudas Staatssekretär sagte am Donnerstag, der Präsident werde das Gesetz unterschreiben.

Die in Polen regierende PiS hat in den vergangenen Jahren das Justizwesen umgebaut. Die EU-Kommission hat wegen strittiger Reformen bereits mehrere Vertragsverletzungsverfahren gegen die Regierung in Warschau eröffnet und Klagen beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) eingereicht.