Briefbomben an Donald-Trump-Kritiker: Verdächtiges Paket ging offenbar auch an Robert de Niro

New York In den USA untersucht die Polizei ein weiteres verdächtiges Paket. Es soll für Schauspieler Robert de Niro bestimmt gewesen sein - auch er hatte US-Präsident Trump kritisiert.

Die US-Bundespolizei FBI soll mittlerweile mindestens acht verdächtige Pakete abgefangen haben, in denen mutmaßlich ein Sprengsatz versteckt wurde. Die Sendungen waren unter anderem an Ex-Präsident Barack Obama, die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton und weitere prominente Kritiker von US-Präsident Donald Trump geschickt worden.

Am Donnerstag untersuchten Polizisten ein weiteres verdächtiges Päckchen in New York. Der Sender NBC berichtete, es sei an ein Restaurant im Besitz des Schauspielers Robert de Niro adressiert gewesen. Es handle sich um dieselbe Art von Paket wie jene an Obama und Clinton, berichtete die „New York Post“ am Donnerstag.