China und Japan gehen aufeinander zu

Peking Jahrelang war das Verhältnis zwischen China und Japan unterkühlt. Durch den konfrontativen Handelskurs von US-Präsident Trump finden beide wieder Gemeinsamkeiten - für Japans Premier eine Gratwanderung.

Nach jahrelangen Spannungen gehen China und Japan wieder aufeinander zu. Mit seinem ersten bilateralen Besuch in Peking will der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe die schwierigen Beziehungen zu dem großen Nachbarn auf „eine neue Stufe“ heben. Genauso hofft China, dass beide Länder als Partner „einen neuen Entwurf für das künftige Wachstum unserer bilateralen Beziehungen zeichnen“, wie Außenamtssprecherin Hua Chunying sagte.

In der Begleitung von Abe, der am Donnerstag in Peking eintraf, reist eine große Wirtschaftsdelegation. Es ist der erste Besuch eines japanischen Ministerpräsidenten seit 2011. Japans Premier und Chinas Präsident Xi Jinping haben sich zwar wiederholt am Rande internationaler Gipfel gesehen, doch war Abe seit seinem Amtsantritt 2012 noch nie zu einem bilateralen Besuch in Peking.