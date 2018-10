Fall Jamal Khashoggi: Großbritannien entzieht Verdächtigen das Visum

Die britische Premierministerin Theresa May. Foto: dpa/Stefan Rousseau

London Nach den USA belegt auch Großbritannien Verdächtige im Fall des getöteten saudiarabischen Jourmalisten Jamal Khashoggi mit Einreisesperren.

Im Fall des getöteten saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi hat nach den USA am Mittwoch auch Großbritannien Einreisesperren gegen Verdächtige verhängt. Ihnen werde das Visum entzogen, teilte die britische Premierministerin Theresa May in London mit. "Wenn diese Personen derzeit über ein Visum verfügen, dann wird es ihnen heute entzogen."