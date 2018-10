"Trident Juncture": Nato beginnt mit größtem Manöver seit dem Kalten Krieg

Oslo In Norwegen hat „Trident Juncture" begonnen. Es ist das größte Manöver der Nato seit dem Kalten Krieg. Rund 50.000 Soldaten trainieren den Bündnisfall - und schicken ein Signal der Abschreckung an Russland.

Die Nato hat in der Nacht zum Donnerstag ihr größtes Manöver seit Ende des Kalten Krieges gestartet. Nach Angaben einer Bündnissprecherin übernahm der zuständige US-Admiral James G. Foggo um 0.01 Uhr das Kommando über die rund 50.000 beteiligten Soldaten. Sie werden nun zwei Wochen lang in Norwegen sowie in den umliegenden Luft- und Seegebieten gemeinsam trainieren. Neben den Soldaten sind auch rund 10.000 Fahrzeuge sowie mehr als 300 Kampfflugzeuge, Hubschrauber und Schiffe mit dabei.