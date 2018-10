Fall Khashoggi: Ermittler finden PC in saudischem Diplomatenfahrzeug - G7 fordert Aufklärung

Istanbul Während der Westen Saudi-Arabien zu Aufklärung im Fall Khashoggi aufgefordert hat, haben türkische Ermittler bei der Durchsuchung eines saudischen Diplomatenautos persönliche Gegenstände des Toten gefunden. Berichte über Leichenfunde weisen sie indes zurück.

In zwei Koffern in einem Fahrzeug des saudiarabischen Konsulats seien unter anderem ein Computer und Dokumente des getöteten Journalisten Jamal Khashoggis verstaut gewesen, berichtete der Sender CNN Turk am Dienstag. Die türkischen Ermittler wurden bei der Durchsuchung auf einem Parkplatz im Stadtteil Sultangazi von saudiarabischen Experten begleitet, wie ein Reuters-Reporter berichtet. Die Durchsuchung wurde CNN Turk zufolge am Nachmittag unterbrochen und sollte am Mittwoch fortgesetzt werden.