China weist Vorwurf der Telefon-Spionage gegen Donald Trump zurück

Peking China wehrt sich gegen den Vorwurf, es habe Telefongespräche von Donald Trump abgehört. Aber für den Fall, dass der US-Präsident vorsichtshalber sein Handy wechseln wolle, hat eine Regierungsvertreterin einen Tipp.

Die Zeitung berief sich auf Angaben von amtierenden und ehemaligen Vertretern der US-Regierung. Dass China und Russland ihn regelmäßig abhörten, habe die amerikanische Spionageabwehr von Quellen in anderen Regierungen und vom Abfangen der Kommunikation zwischen ausländischen Regierungsvertretern erfahren, berichtete das Blatt. Vom US-Präsidialamt war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

China nutze die Informationen aus den mitgehörten Telefonaten für seine politischen Ziele, berichtete die Zeitung weiter. Die Regierung in Peking versuche so herauszufinden, wie Trump denke, wem er zuhöre und wie er am besten zu beeinflussen sei. Wichtigstes Anliegen dabei sei zu verhindern, dass der Handelskonflikt zwischen den beiden weltweit größten Wirtschaftsmächte eskaliere.