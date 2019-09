Länderbeziehungen stärken : Maas startet Reise in den Sudan und den Kongo

Maas startet Reise in den Sudan und den Kongo

Berlin Bundesaußenminister Heiko Maas ist am Montagabend zu einer Reise in den Sudan und den Kongo aufgebrochen. Als erster europäischer Außenminister trifft er im Sudan mit Vertretern der neu gebildeten Übergangsregierung zusammen.

In der Hauptstadt Khartum stehen nach Angaben des Auswärtigen Amts Gespräche mit Ministerpräsident Abdallah Hamdok und dem Präsidenten des neuen Regierungsrats, Abdel Fattah al-Burhan, an. Ferner werde der Minister Vertreter der Zivilgesellschaft treffen. In dem afrikanischen Land ist vor knapp zwei Wochen die neue Übergangsregierung feierlich vereidigt worden.