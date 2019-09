Eskalation in Nahost : Israel reagiert mit Angriffen auf Raketebeschuss aus Libanon

Tel Aviv Nach einem Raketenbeschuss aus dem Libanon reagiert die israelische Armee mit Gegenangriffen. Mehrere Panzerabwehrraketen sind vom Libanon aus auf einen israelischen Militärstützpunkt und israelische Militärfahrzeuge abgefeuert worden.

Zuvor hatte Israels Armee nach Medienberichten Leuchtbomben über einem anderen Ort an der Grenze abgefeuert. Eine Militärsprecherin bestätigte lediglich, israelische Einsätze an der Grenze hätten dort Feuer ausgelöst.

Israels warf dem Iran vor, mithilfe der Hisbollah im Libanon die Herstellung von Präzisionsraketen zu intensivieren. In den vergangenen Monaten hätten der Iran und die Hisbollah unter anderem in Beirut ihre Bemühungen vorangetrieben, Raketen in Präzisionsraketen umzubauen, teilte die Armee am Donnerstag mit.