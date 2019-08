Aktueller Klassiker aus dem Jahr 1955 : „Traurige Tropen“ ist das Buch der Stunde

Claude Lévi-Strauss reiste einst durch den Amazonas-Regenwald. Nun steht das Gebiet in Flammen.

Man muss viel an Claude Lévi-Strauss denken in diesen Tagen. Der Regenwald im Amazonasgebiet brennt, und was da in Flammen aufgeht, ist jener Ort, den der französische Wissenschaftler, Schriftsteller, Melancholiker und Ästhet in den späten 1930er Jahren besucht hat. Er war damals Gastprofessor für Soziologie in Sao Paulo, und von dort brach er mit seiner Frau Dina Dreyfus zu mehreren ethnografischen Forschungsreisen zu indigenen Völkern in den brasilianischen Regenwald auf. Einige Jahre später veröffentlichte er ein Buch mit seinen Erlebnissen und Erkenntnissen: „Traurige Tropen“ erschien 1955 und ist, das fand nicht nur Susan Sontag, eines der „Meisterwerke des 20. Jahrhunderts“.