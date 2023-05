Wieder Ärger um Tübinger OB Palmer Das N-Wort ist zu Recht tabu, aber lasst die Kirche im Dorf

Was ist geschehen? Der Grüne Palmer, gegen den ein Parteiausschlussverfahren läuft, hat sich auf einen handfesten Konflikt mit Demonstranten in Frankfurt eingelassen, die ihn als Nazi und Rassisten beschimpften. Das war unter der Gürtellinie, kein Frage. Der Grund der Beschimpfung: Palmer will das N-Wort weiterhin benutzen, wenn es nicht als Beleidigung gemeint ist. Etwa bei einer Bewertung dieses Worts oder wenn es in alten Kinderbüchern etwa bei Astrid Lindgren noch verwandt wird. Tatsächlich wollen viele Schwarze Menschen das N-Wort auch in diesem Zusammenhang nicht hören, weil es eine Eigendynamik durch ständiges Wiederholen auslöst. Es gilt eben als durch und durch rassistisch.