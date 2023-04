Deutscher Karikaturenpreis 2023 Der beste Freund

In dieser Ausgabe geht es um das neue Lieblingsinstrument fast aller Menschen dieses Planeten – das Handy, inzwischen als Smartphone der perfekte Problemlöser für alle Fälle des Alltags. Die Cartoonisten zielen vor allem auf die Beziehungen ab, die das Smartphone so heftig beeinflusst und die so viel über die Menschen, ob technikbegeistert oder nicht, selbst aussagen. Da werden selbst gefährliche Tiere zum Ereignis im Netz, als ob es sich um einen harmlosen Urlaubsspaß handelte, wie Peter Butschkow (Jahrgang 1944) aus Langenhorn treffend aufspießt. Erweiterte Geräte wie Kopfhörer oder VR-Brillen können umgekehrt auch vor den Fallen des Alltags schützen. Der Kölner Uli Döring (Jahrgang 1971) zeigt, wie mit moderner Technik das Schauen von Nachrichtensendungen erträglicher wird.