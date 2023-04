Kolumne Gott und die Welt Wem die Berufswahl heilig ist

Begrenzungen des eigenen Lebens für das Leben anderer geschehen Tag für Tag: Väter und Mütter stehen früh auf, um Kindern den Weg in die Schule zu erleichtern. In Anrufen aus der Ferne geschieht in Gesprächen Anteilnahme an einer leidvollen Lebenssituation. Mütter flüchten mit Kindern aus einem Kriegsgebiet und lassen den Partner und Freunde zurück. Ungeliebte Arbeiten werden angenommen, wenn das Einkommen für den Monat nicht ausreicht. Spenden für Menschen in Not beeinträchtigen die eigenen Ferienwünsche. Menschen nehmen freiwillig Einbußen ihrer Lebensqualität in Kauf.