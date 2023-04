Hersteller Mattel führt neue Modelle ein Die politisch korrekte Barbie allein bringt es nicht

Die Aufgabe, die Kleinen zu weltoffenen, toleranten und sensiblen Menschen mit Selbstvertrauen werden zu lassen, liegt also in den Händen von Eltern, Verwandten und Freunden. Das Beschenken kann in Familien zum Politikum werden. Ein Feuerwehrauto für das Mädchen? Eine Puppe für den Jungen? Unerhört! Elternteile, die tunlichst vermeiden, dass ihre Söhne in der Kita auch nur mit rosafarbenen Tüchern in Berührung kommen, sind leider noch immer Realität. Manch ein Kind wächst wahlweise in einer so heilen hellblauen oder pinken Welt auf, dass eine Erweiterung des Horizonts im Erwachsenenalter zu größeren Problemen führen könnte. Die Auffächerung der Barbie-Palette, die Einführung von Öko-Matchbox-Autos, all das ist grundsätzlich zuträglich in einer komplexer werdenden Welt.