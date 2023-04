Bundesagentur zu groß, Ausländerämter zu bürokratisch Zeitenwende am Arbeitsmarkt

Auch wenn die Frühjahrsbelebung ausbleibt, ist der deutsche Arbeitsmarkt in guter Verfassung. Die Arbeitslosenquote ist schon lange einstellig, auch die vielen oft nur vorübergehend arbeitslosen Ukrainer ändern daran nichts. In vielen Regionen herrscht Vollbeschäftigung. Der demografische Wandel wirkt mit voller Wucht: Hunderttausende Ältere scheiden jährlich mehr aus dem Arbeitsmarkt aus, als Jüngere eintreten. Doch diese lange absehbare Zeitenwende spiegelt sich in der Politik nicht wider. Viel zu behäbig passen sich Institutionen und Instrumente an.