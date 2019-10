Campus & Co. : Studienfinanzierung will geplant sein

Studienfinanzierung will geplant sein

Miete, Mensa, Möbel: Damit der Uni-Start reibungslos läuft, sollten Studenten sich am besten vorher ein paar Gedanken um die Finanzierung machen. Foto: Getty Images/iStockphoto/seb_ra

Vor der Überlegung, was man studieren soll, steht für manche die Frage: Kann ich mir ein Studium überhaupt leisten?

Im Schnitt brauchen Studenten nach Daten des des Deutschen Studentenwerks (DSW) für ihren Lebensunterhalt 794 Euro pro Monat. „Die Wohnkosten sind natürlich überall unterschiedlich“, erklärt Bernhard Börsel vom DSW. Sie machen einen erheblichen Anteil aus – im Durchschnitt geben Studenten ein Drittel ihrer Einnahmen für Miete aus. Neben Wohnkosten sollten Studenten an Einschreib- und Rückmeldegebühren denken, rät Börsel. „Hier können bis zu 400 Euro pro Semester anfallen.“

„Für eine realistische Finanzplanung sollten Jugendliche ihre Ausgaben möglichst detailliert aufschreiben und dann den Einnahmen gegenüberstellen“, rät Müller. Handelt es sich nicht um feststehende, monatliche Beträge, sollten Jugendliche mit Schätzungen rechnen und dafür vorab ihr Kaufverhalten genau beobachten – etwa wie viel sie für Lebensmittel, Kleidung oder ihr Handy pro Monat brauchen. Wichtig für die Einnahmen-Seite: „Nur Geld einrechnen, über das man auch wirklich verfügt“, sagt Müller. Also erst, wenn zum Beispiel die Zusage für ein Stipendium im Briefkasten liegt, die Förderung in die Finanzplanung aufnehmen.

Außerdem sollten Studieninteressierte mit der Budget-Planung frühzeitig beginnen – etwa drei Monate vor dem Semesterstart. Das ist besonders wichtig, wenn sie staatliche Zuschüsse wie Bafög beantragen. „Der Auszahlungszeitpunkt hängt vom Datum der Beantragung und dem Ausbildungsbeginn ab“, sagt Börsel. Die Bearbeitungszeit für einen Antrag dauere in der Regel sechs Wochen. Wer nicht genügend zeitlichen Vorlauf einplant, erhält im schlimmsten Fall in den ersten Monaten nach Semesterbeginn noch keine Zahlungen. „Bafög können Studenten jedoch erst beantragen, wenn der Studienort feststeht.“

Wer kein oder nicht ausreichend Bafög erhält, kann sich einen Nebenjob suchen. Doch Vorsicht: Die Tätigkeit sollte die Studienzeit nicht unnötig verlängern. Besser sei es, einen studiennahen Job oder ein Praktikum zu wählen, dann können Studenten zusätzlich Berufserfahrung sammeln, sagt Börsel. Bevor Studenten einen Job anfangen, sollten sie mit der Renten- und Krankenkasse klären, ob sich das Arbeitsverhältnis sozialversicherungspflichtig auswirkt. „Mit einem 450 Euro-Minijob gibt es in der Regel keine Probleme“, sagt Börsel. Außerdem müssten Studenten an die Steuer denken und Höchstverdienstgrenzen einhalten – das gilt besonders beim Bafög. Der Bildungskredit wird unabhängig vom eigenen Einkommen ausgezahlt. Zinslose Darlehen bietet etwa die Kfw-Bank an. Auch viele Banken vergeben spezielle Studienkredite. Beim Vergleich der Konditionen helfen kostenlose Kreditrechner beispielsweise der Verbraucherzentralen sowie der Studienkredite-Vergleich des Centrums für Hochschulentwicklung.