Kolumne Dozentenleben : Du Streber!

Wer hierzulande gute Noten hat, wird schnell als Ehrgeizling abgestempelt, meint unsere Autorin. Sie findet: Bescheidenheit ist nicht immer eine Tugend. In Sachen Selbstvermarktung können wir von den Amerikanern lernen.

Waren Sie schon mal in den USA? Da erzählen Ihnen Zufallsbekanntschaften auf der Straße ungefragt, dass sie in X oder Y besonders gut seien oder sie schon eine Auszeichnung für irgendetwas erhalten haben. Offensichtlich sind alle stolz darauf, etwas Besonderes geleistet zu haben – Klassenbeste, Teambeste oder gerade Mitarbeiter des Monats zu sein. Wer das geschafft hat, ist stolz darauf und zeigt das auch. Um das zweite „stolz“ in dieser Einleitung zu vermeiden, habe ich nach einem Synonym gesucht, aber nur Abwertendes wie „sich brüsten“ gefunden. Das sagt schon alles über unsere Einstellung zu diesem Gefühl. Hierzulande werden Berichte über eigene Erfolge meist mit den Worten: „Man soll sich ja nicht selber loben, aber…“ eingeleitet. Hier entschuldigt man sich eher für eine gute Leistung und muss unbedingt beteuern, dass man dafür aber auch wirklich gar nichts getan hat. Denn sonst droht die übelste aller Beleidigungen, sogar in der für ihre Vielfalt an herabsetzenden Ausdrücken bekannten Jugendsprache: „Du Streber.“